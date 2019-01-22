IMF及企业高管频发警言 为达沃斯论坛奠定悲观基调

（早报讯）继国际货币基金组织（IMF）之后，诸多企业高管纷纷发出全球经济增长减速步伐快于预期的警示，为世界经济论坛奠定悲观基调。

彭博社报道，IMF下调今明两年世界经济增长预期的数小时后，普华永道发布一份调查报告，显示30%的商界领袖预计经济增长将会减弱，比例相当于一年前的六倍。

IMF三个月内二次下调全球经济增长预期，如今预计今年世界经济增长3.5%，低于2018年10月份预计的3.7%和2018年的增幅。在世界主要经济体中，其对德国经济增长预期的下调幅度最大，料该国经济今年增长1.3%，比10月份的预期低了0.6个百分点。

眼下来自世界各地的决策者、投资者和企业高管正齐聚瑞士达沃斯，准备出席22日开幕的世界经济论坛。IMF总裁拉加德在达沃斯受访时说：“世界经济增长减速步伐快于预期，风险正在不断加大。”同一天，中国发布了GDP数据，其2018年四季度经济增速为2009以年来的最低水平。

普华永道表示，这种不安正在广泛蔓延，其中尤以北美地区企业高管的忧虑最为严重，他们中间公开表示乐观的人所占比例从去年的63%锐减到了37%。

IMF新任首席经济学家戈皮纳斯（Gita Gopinath）说，仔细盘点诸多不断加大的风险非常重要。他表示，决策者有必要采取行动扭转经济增长阻力，并为下一次的经济下行做好准备。”