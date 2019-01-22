马政联公司总裁薪金引起议论

（早报讯）马来西亚政联公司总裁的平均月薪比首相多了约七倍，也比一般民众平均月薪高出约超过200倍，这在当地引起议论。

《新海峡时报》研究彭博社最新数据和当地富时综合指数30大成份股相关公司的年度报告后发现，政联公司总裁平均年薪高达550万令吉（一令吉约合0.33新元），平均每月45.8万令吉。

根据马来西亚统计局的最新报告，当地民众2017年的月薪中位数为2160令吉。换言之，政联公司总裁平均月薪比民众多了212倍，也比首相的6万7212令吉月薪高了6.8倍。数据也显示，政联公司总裁年收入也比私企总裁多了约250万令吉。私企总裁平均年收入约300万令吉。

马来西亚著名智库亚洲策略及领导研究所（ASLI）公共政策研究主席雷蒙认为，政联公司属于公共服务领域，其总裁的责任是服务政府及人民，但他们的薪金实在是太高了。

他说：“我认为他们的各类补贴是过高的，我也认为政府在考虑换人时应该探讨这点。比首相及其他部长的薪金都没那么多。”

不过，博特拉金融学院发展经理阿末拉兹曼副教授则认为不可一概而论，因为若这些总裁是政联公司创办人或大股东，则高薪是合理的，因为他们是企业的代表人物。

他说，若政联公司一般职员薪金过高，这就不合理了。“现在有很多专业人士可以负责他们的工作，甚至比他们做得更好。我们也不缺有能力且愿意以较低薪在政联公司服务的人。”