槟城大桥坠海车子打捞上岸

（早报讯）马来西亚搜救队伍今天傍晚成功将星期日凌晨从槟城大桥坠海的白色休旅车打捞上来，20岁司机梅匀鉼的遗体也在车内。

槟城大桥星期日凌晨2时55分凌晨发生罕见车祸。路过司机的行车记录器录像，一辆黑色丰田威驰（Vios）汽车高速从后疾驶而来，闪过中间车道的车子后，失控猛撞右边车道的白色马自达休旅车（Mazda CX-5）并导致休旅车翻覆。两车接着撞向左边桥堤，白色马自达休旅车接着冲破桥堤而坠海。

搜救队伍经过三天搜寻后，昨天下午4时在距离桥墩15米处的海底发现白色休旅车，车子当时沉在15米深的海底。当时海底水流湍急和能见度低，搜救队伍多次尝试后仍无法将车子打捞上来。

槟州总警长纳仁今天在打捞工作完成后举行记者会表示，根据车内尸体身上钱包内的文件，警方确定死者是梅匀鉼。他说，白色休旅车吊上大桥时，死者依然系着安全带。

他表示，遗体已肿胀但仍相当完整。他表示，车子的安全气囊已经弹出，这可能是遗体完整的原因之一。遗体已送入诗不朗再也太平间剖验，报告预料当晚就会完成。纳仁说，搜救团队包括29名官员、127队员及40名潜水员，他们分别来自警方、消防局、民防部队、海事执法机构和海军。当局共14艘出动船只。