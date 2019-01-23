美参议院将表决两项议案 以让政府部重新开门

（早报讯）美国国会参议院22日消息称，参议院决定将于24日投票表决共和党和民主党分别提出的两项议案，试图结束政府部分停摆的局面。

中新社报道，在共和党支持的议案中，包括美国总统特朗普要求的57亿美元（77亿新元）建墙费用以及对于目前“关门”政府部门的拨款。该议案与特朗普19日给出的方案一致，其中特朗普将在保护非法移民问题上作出让步，以换取边境建墙费用。

另一项民主党支持的议案，则是众议院此前已通过的议案，包括对“关门”政府部门的拨款，但不包含特朗普的建墙费用。

按照参议院规定，在100名参议员中，必须得到60名投票支持，议案才能通过。目前参议院中，有共和党议员53人，民主党议员47人。因此，必须有7名民主党人支持共和党议案或13名共和党人支持民主党议案，才会有议案得到通过，让政府“开门”。

参议院多数党领袖麦康奈尔表示，特朗普1300页的计划书“可以打破现在的僵局，让政府重启并且包括一系列重要政策”。

民主党人则认为特朗普提出的所谓“保护移民”方案远远不够，因为在特朗普的方案中只是“暂时停止驱逐儿童时进入美国的非法移民”，而不是永久的。参议院少数党领袖舒默表示，特朗普的方案将不会在参议院通过。他同时称，民主党的方案“才可以让所有人走出困境”。

美国政府部门停摆已进入第32天。约80万政府工作人员领不到薪水，普通民众生活也受到巨大影响。