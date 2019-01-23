纳吉再次否认见过阿坦托娅

（早报讯）马来西亚前首相纳吉再次否认认识或曾将蒙古女郎阿坦托娅，他指阿坦托娅堂妹布玛昨天在庭上的证词是“污蔑”。

阿坦托娅的父亲沙里布2007年就女儿之死入禀莎阿南高庭，起诉马国政府及政治分析家阿都拉萨等四造，要求1亿令吉（约3289万新元）赔偿。此案昨天在吉隆坡高庭开审。

阿坦托娅的堂妹昨天布玛出庭供证时指出，阿坦托娅2005年与男友阿都拉萨到巴黎旅游后，向布玛展示一张阿坦托娅与阿都拉萨及时任副首相纳吉的合照。“我记得我看到的照片中有两名男子和阿坦托娅等三人。我问她：他们是谁。她说其中一人是副首相，另一人则是与他共事的拉萨。”

纳吉今天在金马仑为巫统候选人造势时告诉媒体，布玛的证词是“诬蔑。撒谎。我不曾见过她。我已在清真寺中发誓。”

28岁的阿坦托娅2006年10月在雪州一处森林遭谋杀和炸尸。时任副首相及国防部长纳吉的两名保镖，特警阿兹拉和西鲁被控谋杀，纳吉亲信阿都拉萨则被控教唆谋杀。阿都拉萨过后获判无罪释放，阿兹拉和西鲁则被判死刑。

西鲁曾在庭上声称是“重要人物”指示自己杀害阿坦托娅。此案三名被告都和纳吉有关，因此当时盛传纳吉与妻子罗斯玛涉案。但纳吉一再否认，并当众发誓不认识阿坦托娅。

纳吉2008年槟城峇东埔补选期间，曾到清真寺发誓不认识阿坦托娅。他在2016年的巫统大会上甚至笑称，若他认识阿坦托娅，其妻罗斯玛必然会“做些什么”。