调查：经济陷危机 巴西民众搬家意愿升

（早报讯）据南美侨报网报道，巴西热图利奥瓦加斯基金会（FGV）公布的调查数据显示，受经济危机的影响，巴西民众从城市迁移的意愿提升了36%。

中国新闻网引述报道说，FGV指出，2011到2017年间，有意愿搬到其他城市居住的巴西民众比例增长了36%。2011年，12.5%的巴西人有意愿搬去其他城市生活，而到2017年，有这种意愿的巴西民众比例则增长到总人口的17%。

今年27岁的年轻单身企业家艾米·阿朗（Ami Aram）从塞阿拉州搬到巴西利亚并建立了一家创业公司，现在她的薪水是之前的三倍。她说：“只有在危机期间，人们才有机会发现自己的另一面。如果一个人是单身、没有工作并且没有任何东西可以依靠，那么他必须加速前进，领先那些还在感慨经济危机的人们。”

研究人员指出，到目前为止，愿意搬家去其他地方创业生活的巴西人依然是单身的年轻人，高收入者改变自身的意愿已经超过低收入者。

FGV的研究协调员马塞洛·内里指出，以前巴西民众认为，只有穷人才会进行迁移，从东北地区迁移到大都市。然而，现在民众对于愿意迁移到别的城市生活的巴西人印象开始有所改变。

专家认为，巴西的年轻人更具有创业精神，也更追求生活质量。巴西广告营销高等学校的经济学家克里斯蒂娜?海莲娜?梅洛说道：“18至35岁的巴西年轻人比其他人更愿意冒险，更注重寻找工作的意义，他们也更希望自己能够有所作为。”