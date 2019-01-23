俄首次对外展示被指违反中导条约的导弹

（早报讯）俄罗斯国防部23日首次向外国武官展示了现代化升级版的9M729导弹，它被美国指责违反《中导条约》。

俄罗斯卫星网报道，9M729导弹是9M728导弹的现代化升级版，用于“伊斯坎德尔-M”战略行动导弹系统。它提升了弹头力量并获得了新的空中控制装置，保障更高的击中目标的精确度。

俄罗斯国防部此前表示，弹头数量改变和采用附加设备使导弹变长了53厘米。与此同时，军方表示，导弹飞行最大距离减少了10公里，目前为480公里，不违反中导条约的规定。

美国总统特朗普早前指责俄罗斯违反《中导条约》，因此华盛顿打算退出该条约。他还称美国需要发展该条约所限制的武器。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫则说，《中导条约》破裂将迫使俄罗斯为保障自身安全采取措施。

美国国务卿蓬佩奥去年12月初曾表示，如果俄罗斯不遵守《中导条约》，美国将在60天后暂停履行条约义务。美国助理国务卿汤普森则于本月17日称，要想保留《中导条约》，俄罗斯必须销毁9М729型陆基巡航导弹。然而俄罗斯安全会议秘书帕特鲁舍夫此前已指出，9М729型导弹的射程不超过476公里，并不违反该条约。

《中导条约》全称《美苏消除两国中程导弹和中短程导弹条约》，1987年12月8日由美国总统里根和苏联领导人戈尔巴乔夫在华盛顿签署。条约禁止双方试验、生产和部署射程500至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹，但对海基和空基的巡航导弹和弹道导弹并没有做出限制。俄美两国近年来多次相互指责对方违反条约。