印尼东努沙登加拉省海域发生6级地震

（早报讯）印度尼西亚东努沙登加拉省附近海域23日晚发生6.0级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。
新华社援引印尼气象、气候和地球物理局网站消息报道，地震发生于雅加达时间周三傍晚6时39分（新加坡时间傍晚7时39分），震中位于东努沙登加拉省松巴岛西南方向87公里处海域，震源深度约为10公里。
印尼气象、气候和地球物理局记录到距离震中较近的几个城市有轻微震感；该部门未就本次地震发布海啸预警。
另据美国地质调查局地震信息网消息，本次地震震级为5.5级，震源深度为15.3公里。
（早报讯）印度尼西亚东努沙登加拉省附近海域23日晚发生6.0级地震，目前尚无人员伤亡和财产损失报告。
新华社援引印尼气象、气候和地球物理局网站消息报道，地震发生于雅加达时间周三傍晚6时39分（新加坡时间傍晚7时39分），震中位于东努沙登加拉省松巴岛西南方向87公里处海域，震源深度约为10公里。
印尼气象、气候和地球物理局记录到距离震中较近的几个城市有轻微震感；该部门未就本次地震发布海啸预警。
另据美国地质调查局地震信息网消息，本次地震震级为5.5级，震源深度为15.3公里。
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