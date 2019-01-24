默克尔吁迅速恢复常规货币政策 促欧元区提升影响力

（早报讯）德国总理默克尔向全球商业领袖表示，她期待传统货币政策回归。

默克尔周三在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上说：“如果你观察大型央行的货币政策，就可以看到我们仍在反复思索这场危机，我们仍然没有走出来……情况应该尽快恢复正常。”

在以往，政府领导人试图告诉央行如何做好工作被认为是不当的做法。但这种情况正在发生改变，政府领导人对参与央行政策的讨论变得更加安心，只不过不同领导人程度有所不同。

彭博社报道，默克尔在过去一直捍卫欧洲央行的独立性，避免涉足货币政策。不过，美国总统特朗普的言辞却相当尖锐，他指责美联储加息太激进。英国央行也受到了脱欧支持者的抨击，他们指责央行对于脱欧经济代价的预测过于严重。

欧洲央行在紧缩政策方面落后于美联储多年。总部位于法兰克福的欧洲央行上个月才结束了其债券购买计划，并表示将把利率维持在历史低位--其存款利率为负0.4%--至少到今年夏季之后。

投资者预计，欧洲央行到明年才有可能加息，一些经济学家甚至表示欧洲央行或许已经完全错过了加息的机会。欧洲央行担心的是，如果行动过早，可能会令该地区已经放缓的经济增长进一步恶化。2011年的政策失误加剧了这种担忧，当时就在欧元区陷入衰退之前，欧洲央行加息了两次。

默克尔将经济风险上升的部分责任归咎于多边机构中存在“干扰和不确定性”，这是对特朗普难以预测的领导风格的隐晦批评。不过，默克尔也指出，2008年--2009年的金融危机“仍然在我们的骨子里”。

默克尔还试图说服有19个成员国的欧元区增强全球影响力，以抵消美元的超常规力量。她提到了美国对伊朗的制裁及其对商业决策的直接影响。

“这引发了一个问题，即我们欧元区如何能变得足够举足轻重，使我们也可以利用我们的经济实力施加影响，”默克尔说。“如果你不自己做这件事，那么你将会在某种程度上-- 我不想对此太极端--容易受到控制。”