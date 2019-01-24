报告：海外置业 柬埔寨金边为回报最高城市

（早报讯） 胡润研究院携手不动产管理机构斯维登集团23日发布的指数显示，柬埔寨金边成为2018年海外置业投资回报最高的城市，其次是美国拉斯维加斯，排名第三是美国的圣何塞。

这是胡润研究院第五次发布《斯维登置业·胡润2018年度海外置业投资回报指数》。此指数是当地的房价年涨幅、租金收益率和当地货币兑人民币涨幅三项相加而成。例如，柬埔寨金边房价年涨幅16.7%，租金收益率6.5%，汇率变化率6.2%，三项相加得投资回报率为29.4%。

香港中国通讯社报道，前50名投资回报率最高的城市来自19个国家，其中美国以23个城市居首，比去年同期增加12个；其次是德国有4个，日本有3个，中国、英国、西班牙和泰国各有2个，新西兰、柬埔寨、意大利、奥地利、马耳他、爱尔兰、匈牙利、瑞士、荷兰、菲律宾、韩国和新加坡各1个。

新上榜美国城市中，费城以较高的房价涨幅排名第一，其他新增的美国城市还有菲尼克斯、丹佛、旧金山、亚特兰大、迈阿密、夏威夷、波特兰、波士顿、洛杉矶、芝加哥、华盛顿和纽约。

欧洲地区，今年新增荷兰的阿姆斯特丹、匈牙利的布达佩斯、爱尔兰的都柏林、意大利的米兰、德国的斯图加特和马耳他的瓦莱塔。

东南亚地区，受益于外商投资和旅游业的蓬勃发展，柬埔寨首都城市金边房价涨幅和租金收益率显着提高，成为海外置业投资回报最高的城市；菲律宾首都城市马尼拉，今年挤身前50，位列第23位。