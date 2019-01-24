德国的难民申请数量连续两年下降

（早报讯）德国政府发布的数据显示，德国的难民身份申请数量已连续两年下降。

新华社引述德国内政部与联邦移民和难民事务局23日联合发布的报告说，2015年秋季大量难民涌入德国，将德国的难民身份申请数量推高至一个峰值，2016年的申请数量约为70万份。2017年和2018年，申请数量逐年下降，其中2018年的难民身份申请数量约为18.59万份，比2017年下降16.5%，申请者主要来自叙利亚、伊拉克和阿富汗。

报告说，2018年有34.7%的申请被拒，30.2%的申请由于一些原因终止，终止原因包括申请者撤回申请、按照《都柏林协议》（欧盟关于难民问题的协议）申请者遣返至其登陆的首个欧盟国家等。

德国内政部长霍斯特·泽霍费尔说，2017年德国联邦议院选举后，新内阁在组建时达成的协议是，德国每年接收难民的人数应限制在18万至22万人之间。从报告数据上看，德国政府采取的一些措施正“快速地、持续地显现效果”。泽霍费尔表示，他主张“有秩序、有控制、有限制”的难民政策。

2015年欧洲难民危机爆发后，百多万难民涌入德国，引发一系列社会问题，并造成德国国内民粹主义势力上升。