法国出台行政令 应对英国“无协议脱欧”

（早报讯）法国23日举行的内阁部长会议通过了首个旨在应对英国“无协议脱欧”的行政令。

法国总统府当天发布消息说，根据这一行政令，如果英国“无协议脱欧”，法国将对出入境的海关检查、动植物检验检疫以及边防警察部署有所调整。法国政府还要求一些边检基础设施的管理商抓紧开展改建工程，确保相关基础设施从今年3月30日起可以使用。

消息说，这些措施将有利于提高法国的边检能力，并有利于维护欧洲统一市场以及商品和人员流动。法国政府已于去年12月1日开设专门网站，以便法国公众了解英国“脱欧”给法国社会带来的影响以及应对办法。

新华社引述法国总统府的介绍说，法国政府共准备了五个应对英国“无协议脱欧”的行政令，其余四个行政令将在2月6日前相继提交给内阁部长会议进行审查。

根据英国与欧盟的协议，英国将在今年3月29日正式退出欧盟。本月15日，英国议会下院投票否决了英国政府与欧盟达成的“脱欧”协议，这使得英国“脱欧”的前景极不明朗。法国政府17日启动应对英国“无协议脱欧”计划。根据这一计划，法国议会两院将通过立法，授权政府通过出台行政令的方式建立一个应对英国“无协议脱欧”的法令框架。