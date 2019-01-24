佩洛西不许特朗普在国会发表国情咨文演讲

（早报讯）美国国会众议院议长佩洛西表明，她将取消总统特朗普原定于1月29日在国会联席会议发表的国情咨文演讲。

佩洛西23日说，如果政府继续“关门”，众议院将不会允许特朗普来国会讲话。她同时表示，在政府“重新开门”后，她愿意与特朗普再行商榷国情咨文演讲日期。

在接到佩洛西的通知后，特朗普称“这将是美国历史上的一个巨大污点”。当日早些时候，特朗普曾致信佩洛西称，即使民主党人反对，他也会按照原定计划出现在国会发表演讲。

按照规定，只有参议院和众议院均投票通过，方能召开联席会议，总统可在国会发表国情咨文演讲。按照往年惯例，总统发表国情咨文演讲时，除两院议员外，最高法院大法官等也将列席。

中国新闻社引述特朗普说，尽管佩洛西禁止他在国会发表该演讲，他将通过其它方式选择其它地点按时发表演讲。目前，白宫正在考虑多个方案，包括去边境某州或在白宫，或在华盛顿以外城市等地点演讲。

特朗普同时称，“如果不能按照计划在国会发表国情咨文演讲对于我们国家而言将是一件非常悲伤的事”。

特朗普和佩洛西关于国情咨文的“冲突”始于本月16日。佩洛西致信特朗普说，因政府“关门”影响安保工作，建议他将原定于1月29日发表国情咨文演讲推迟到政府重启之后或者考虑以书面形式发表。特朗普17日回应称，将取消佩洛西使用军用飞机的权利，推迟其访问阿富汗等国计划。

美国政府“关门”已进入第33天。白宫和民主党谈判仍陷僵局。参议院计划24日表决两项议案，试图让政府“开门”，但分析人士称这两项议案很有可能都不会通过。