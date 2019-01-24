俄罗斯展示《中导条约》谈判关键：9M729型导弹

（早报讯）俄罗斯国防部23日在莫斯科附近库宾卡市的爱国者公园向各国驻俄武官和媒体展示了9M729型导弹，这种导弹是当前俄美有关《中导条约》谈判中的一个关键。

据介绍，9M729型导弹基于“伊斯坎德尔-M”陆基战术导弹系统，后者能搭载包括战术核武器在内的多种导弹。俄罗斯陆军导弹和炮兵部队司令马特维耶夫斯基当天在现场介绍，该系统当前装备有射程为50公里到490公里的9M728(又称R-500)型导弹，9M729型导弹是其改进型。

新华社报道，当天的活动上展示了这两种导弹的相关设备并进行了对比。比如9M729型导弹发射筒长7930毫米，9M728型导弹发射筒长7400毫米。马特维耶夫斯基说，与9M728型导弹相比，9M729型导弹改进了战斗部和弹载校正系统，提升了威力与精准度，而包括燃料系统在内的其他部分则没有改变。因此，虽然其发射筒多出530毫米，但最大射程缩短10公里。

马特维耶夫斯基特别指出，两款导弹的弹头安装与燃料加注均在出厂前完成。因此，部队只是负责保养和使用，无法在导弹出厂后改变燃料的数量与质量。

在发射车方面，9M729型导弹所用发射车的外形与旧型号基本相同，有两座发射架。不同之处在于，9M729型导弹发射车的宽度与高度均有增加，可同时携带4枚导弹，即一座发射架可携带两枚导弹，而不是旧型号的一座一枚。

在目前俄美有关《中导条约》的谈判中，9M729型导弹是一个关键。美国指责俄罗斯此型导弹违反了该条约中所规定的射程，并表示如果俄罗斯不销毁此型导弹，美将于2月2日开启退约进程。俄罗斯方面则多次反驳称该型导弹并不违反条约。

《中导条约》全称《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，于1987年12月8日由美苏两国领导人签署。条约规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。