澳籍华裔作家杨恒均被中国拘留 澳大利亚抱怨未及时获通知

（早报讯）澳大利亚官员周四批评中国滞后太长时间才通知澳政府一名公民被中国拘留的事情。

澳大利亚国防部长克里斯托弗·派恩在北京访问期间表示，北京过了“令人失望”的四天才告诉堪培拉，作家杨恒均上周六被拘留。派恩说，在四天的时间之内澳大利亚并没有收到通知，杨恒均--前中国外交官，现在是澳大利亚公民--被拘留了。澳大利亚与中国的领事协议要求在三天之内通知。

澳大利亚外交部长玛丽斯·佩恩在堪培拉的新闻发布会上呼应了派恩的言论。

彭博社引述佩恩说：“根据领事协议的要求，现在已经给予了通知，但也许不是以最及时的方式……我不是说协议被忽视了。通知延迟了，但我会对这个程序要个说法。”

佩恩表示，没有证据表明杨恒均的案件与华为首席财务官孟晚舟在温哥华被捕有关联。

杨恒均上周六飞抵中国时被拘留。他的朋友、在悉尼科技大学从事中国研究的副教授冯崇义周三对彭博新闻社表示，杨恒均之前登上了一个从纽约飞往广州的航班，定于周六早晨05:00抵达；随后将与妻子和女儿转机前往上海，但是并未见他通过安检口。

上个月孟晚舟被捕之后，中国也曾发出类似抱怨，指责加拿大违反与中国的领事协议。