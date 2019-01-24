中美关系紧张 网络整治加强 中国封禁微软旗下必应

（早报讯）美国微软公司的搜索引擎必应(Bing)在中国被封，成为又一个中国网民无法使用的西方互联网服务。

彭博社报道，周三，许多用户无法使用必应。该搜索引擎之前可以在中国运行，因为其对搜索结果审查。微软证实必应已无法在中国访问，其正在努力确定下一步举措。

这一事件出人意料，正逢中美紧张局势升级，以及中国推进有史以来最大力度的互联网整治行动。英国《金融时报》援引未具名知情人士的话报道，必应服务是在政府指令下被封的。任何针对微软的行动都可能给苹果等依赖中国市场的美国科技巨头敲响警钟，尤其是在外界抱怨中国不公平地限制市场准入以保护本土公司的情况下。

周四，一些用户可以偶尔访问必应，但很多人仍无法使用。尽管微软努力依据中国的规则来建立本地业务，但还是发生了此次必应被封事件。与Alphabet Inc.旗下谷歌为避免政府的内容审查而选择将搜索业务退出中国内地不同，微软选择了接受，停止在搜索结果中显示被认为非法的内容。其研究部门--微软亚洲研究院--也入驻北京，一个新的AI实验室在上海开设。微软旗下LinkedIn Corp.也同意内容审查以在中国开展业务。