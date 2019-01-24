马来西亚内阁决定终止东铁项目

（早报讯）马来西亚内阁今天开会后，决定终止纷扰已久的东海岸铁路项目（ECRL）。

内阁消息告诉《星洲日报》，内阁已经决定终止东铁项目计划，但今天的会议并未讨论终止这个项目的赔偿数额。据了解，政府正与原承包商中国交通建设股份有限公司（中国交建、CCCC）商讨赔偿数额。

关于马方是否已经通知中方有关终止东铁项目的消息，中国驻马大使馆拒绝置评。中国驻马大使馆政治处副主任及新闻发言人唐瑭受询时告诉《星洲日报》：“我现在对这问题不能做任何评论。”

首相马哈迪今天较早在记者会受询时表示，他不知道政府是否已经与东铁承包商中国交建终止合约。他说，他刚从国外回来，因此不清楚此事。

马哈迪说：“我不知道（合约）是否已经终止，但我们解决这个问题的其中一个方式是终止合约。若我们终止合约就得赔偿，涉及的数额高达数十亿令吉。我们将讨论此事。”

希盟政府去年宣布暂停东铁工程后，财经报刊《The Edge》1月18日引述消息人士指出，当局已终止中国交建对东铁项目的“工程设计、采购、施工及调试总承包合约”（EPCC）。

《海峡时报》周三引述消息表示，马来西亚政府周二正式终止与中国交建的合约，目前正在寻找新承包商来负责这个项目。

据当地媒体报道，领头代表马来西亚与中国协商此事者，包括财政部长林冠英与政府顾问达因。达因周二指相关协商仍继续进行，林冠英周三在记者会受询时则避谈此事。