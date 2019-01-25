联合国减灾办公室：2018年极端天气影响全球6000多万人

（早报讯） 联合国减少灾害风险办公室24日发布的数据显示，2018年全球约6000万人生活受到极端天气影响，1万多人死于各类自然灾害。

数据显示，2018年洪水影响的人口最多，高达3540万人，其中2300万人生活在印度喀拉拉邦。受风暴影响的人口高达1280万人，风暴还造成1593人死亡和严重的经济损失，飓风“佛罗伦斯”和飓风“迈克尔”给美国造成约300亿美元（约408亿新元）损失。

2018年欧洲和北美洲野火造成的死亡人数创下纪录：126人死于希腊野火，成为欧洲历史上最致命的野火；美国加州野火导致88人死亡，同时造成165亿美元的经济损失。

去年全球还有930万人受到干旱的影响，其中肯尼亚300万人、阿富汗220万人、中美洲250万人。

包括地震、海啸和火山在内的地质活动则是最为致命的自然灾害，去年各类自然灾害造成的1万多死者当中，约半数死于上述地质活动灾害，仅印度尼西亚一国就有4417人死于这类灾害。

联合国秘书长减少灾害风险特别代表水鸟真美说，2018年全球所有地区都受到极端天气不同程度的影响，各国必须改善管理灾害风险的方式，积极采取行动适应气候变化、减少灾害风险。她就防灾减灾提出一些建议，包括更合理地使用土地、加强规划和建筑法规、保护生态系统、减少贫困以及采取积极措施应对海平面上升等。