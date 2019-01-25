新血检方法可提前16年预测阿尔茨海默病

（早报讯） 美国等国研究人员在新一期英国《自然·医学》杂志上发表报告说，他们开发出一种血液检测方法，在患者出现症状16年前就能发现阿尔茨海默病迹象。医生在未来有望通过这种方法快速、廉价地检测各类神经退行性病变。

阿尔茨海默病又称早老性痴呆，是最常见的痴呆症类型，临床表现为记忆障碍、失语等，目前尚无针对此病的有效疗法和预防药物。

华盛顿大学和德国神经退行性疾病中心等机构研究人员对一些特定基因变异的人以及他们的亲属为研究对象，进行了长期跟踪。这些人的亲属基因并没有变异，而这种特定基因变异可使携带者最早在30多岁时就患上阿尔茨海默病。

在出现阿尔茨海默病症状的16年前，特定基因变异人的血液中就可检测出升高的神经丝轻链蛋白水平，且这种蛋白水平的升高与大脑楔前叶的萎缩同步，楔前叶与记忆有关。神经丝轻链是构成神经元内骨架的结构蛋白。脑神经元受损或死亡时，这种蛋白质会进入脑脊液，从而进入血液。

研究人员说，脑脊液中这种蛋白质水平升高是脑细胞受损的明显证据，但获取脑脊液需要脊椎穿刺，既不方便，也不经济。而新开发的血检方法方便、快捷又经济。

参与研究的美国华盛顿大学医学院的戈登说，这种蛋白标记物并不限于提前发现阿尔茨海默病，多发性硬化症、脑创伤等多种神经疾病都会导致这种蛋白水平升高。未来有望通过观察这种蛋白水平，快速、廉价地检测各类神经退行性病变。