马国政府再调查刘特佐

（早报讯） 虽然一马公司调查预料在3月完毕，但一马案通缉犯刘特佐的麻烦还没有结束，据称马来西亚政府仍在调查他在一马公司前身，即登州投资机构（TIA）的不当行为。

彭博社引述调查人员消息报道，当局正在积极调查，登州投资机构于2009年发行总值50亿令吉（约16亿新元）债券的课题。他们相信，刘特佐与其伙伴陈金隆从中捞取了1亿2600万美元（约1亿7125万新元）。

报道指出，登州投资机构于2009年接触AmBank，寻求后者协助发行债券，筹募50亿令吉的资金。这批债券据称是马来西亚首次的30年期债券。

AmBank后来以折价方式，即100令吉对87令吉，把38亿令吉的债券卖给了泰国的康帝证券集团（Country Group Securities），另外7亿令吉债券卖给一家新加坡公司，而自己则买下了5亿令吉的债券。

消息人士指出，不过调查员起了疑心，因为所掌握的文件显示，这三方在同一天，即不到24小时就把手上的债券，以105令吉的价钱专卖给本地投资者。换言之，他们在转手间就赚取了18亿令吉。

调查人员认为，AmBank没有把债券直接出售给本地投资者十分可疑。

消息人士进一步表示，刘特佐当时是登州投资机构的顾问，且从一开始就涉及这次债券发行的讨论。