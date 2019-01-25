南澳持续高温 近6万户断电

（早报讯） 澳大利亚南部大部分地区这几天都处于炎热、干燥和大风天气，热浪天气还令南澳和维州面对电力供应紧张的问题，据报周五有近6万户家庭断电。

报道指，周五中午，墨尔本的气温高达42.8摄氏度。当地有多达100个交通灯停电，许多商店和咖啡厅被迫停业。

消费者受促在高峰时段将能源使用降至最低，以减轻停电风险。

与此同时，极端热浪和大风也令当局必须严防及应对酷暑引发的火患。在塔斯马尼亚州和维州，消防员忙着灭火，当局已宣布全面禁火，紧急服务部门也对超过13个地区发出林火警戒通知。