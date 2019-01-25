美政府“停摆”连累商业航天发射

（早报讯）美国联邦政府“停摆”时长继续刷新纪录，导致众多商业航天发射计划都推迟实施。

美国的商业航天发射需要政府部门提供审批和各项服务。美国航天局、联邦航空管理局、联邦通信委员会以及国家海洋和大气管理局等机构大部分员工被迫休假，使多家商业公司的航天发射计划暂时搁浅。

新华社报道，美国埃克索斯航空航天公司再次推迟SARGE亚轨道火箭今年首次发射时间，新公布的时间为3月2日，比最初计划已延后近两个月。第一次推迟是因为公司进行一些技术修正后，无法及时从美联邦航空管理局获得新的发射许可。第二次推迟的原因是美国家海洋和大气管理局网站关闭，公司无法获得所需数据进行发射安全评估。

美国小型航天器发射企业“矢量”公司原计划2月将“矢量-R”火箭送往阿拉斯加州的发射场进行升空前测试，公司总裁坎特雷尔表示，美联邦航空管理局关门，公司无法获得发射许可。

美航天私企“火箭实验室”原本计划今年2月底再次发射火箭，但由于将采用不同轨道，需要得到美联邦航空管理局的新许可。美国政府关门后，批准许可的流程也停顿下来。

另外，美国太空探索技术公司“猎鹰9”火箭上月将64颗小型卫星送入太空，“轨道反射器”是其中之一。这颗由美国艺术家帕格林设计的太空“艺术品”计划在太空中展开一种反射材料，供地面观看。美联邦通信委员会此前表示，要确认“轨道反射器”不会影响其他卫星工作，才会批准这颗卫星开始工作，但政府关门后审批中断。这颗卫星预计只能在近地轨道上运行三个月，现在留给它的时间已经不多。