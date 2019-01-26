欧盟科技主管：不可再天真看待中国构成的网络安全风险

（早报讯）欧盟科技事务负责人敦促成员国考虑与诸如华为技术有限公司等中国企业合作的风险。

彭博社报道，负责数字事务的欧盟委员会副主席安西普（Andrus Ansip）受访时表示，2017年通过的中国国家情报法导致了在欧洲与中国企业合作的风险攀升。该法律授权任何组织和个人支持并协助国家情报部门的调查，同时保留与此类调查相关的信息。

安西普说：“写入法律之后，我们就必须明白，风险更高了。我们不能再天真了。”他表示，由于这项立法，中国企业“令人怀疑”。他说，他所指的是所有中国企业，不只是华为。

在欧盟最高级别的官员发表这一言论之际，华为正遭到多国政府日益严厉的审查。

在被问及欧洲国家是否应当限制与华为的合作时，安西普说，他不会给出这样的建议，但是“我想请所有的政府，所有负责任的人，以非常严肃的态度来进行风险评估。”他说，虽然中国通过这一法律之后风险上升了，但不一定意味着欧洲与中国企业或产品就应当断得一干二净。

中国驻欧盟使团在一份声明中表示，已注意到特定国家的一些人称中国的高科技公司可能对国家安全构成威胁，但是尚无一人给出任何确凿证据，说明他们的国家安全如何受到了威胁。

该使团补充道，反对有关方面单方面解读中国法律，且这些法规从未授予任何机构强迫企业搭建“强制后门”的职权。这样的行为也从未发生过。