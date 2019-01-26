全球第二大移动运营商沃达丰暂停用华为设备

（早报讯）全球第二大移动运营商沃达丰（Vodafone）决定暂停在核心网络部署中国华为公司的设备，直到西方国家解决有关华为活动的担忧为止。

沃达丰首席执行官里德（Nick Read）周五在公布第三季度业绩后说，目前对于华为的讨论过于简单化，并称在由三家公司所主导的电讯设备市场中，华为是一个重要角色。

美国之音引述里德说：“我们已经决定暂停在核心网络中进一步使用华为设备，同时正与各机构、政府以及华为沟通厘清情况，我认为华为态度非常开放，且努力争取解决问题。”

华为技术的安全问题受到全球的关注。美国及其盟友，包括澳大利亚和新西兰，已经禁止在第五代通信系统（5G）使用华为设备，原因是中国政府可能利用华为进行间谍活动。华为对此予以否认。

里德表示，欧洲各国政府和安全机构并未向沃达丰施压，迫使其采取这一措施，但“噪音程度”有所提高，现在需要更多的事实来进行辩论。

里德表示，华为设备用在沃达丰核心网络的智能板块，主要是使用在西班牙部分市场以及一些其他较小的市场中。

他指出，如果有关部门全面禁止华为的设备，尤其是部署在移动通信塔上的无线电技术，欧洲移动通信行业将面临更高的成本和网速的延迟。

华为表示，仍着力支持沃达丰推出5G业务，并称非常感激沃达丰对华为的支持，将竭尽全力以对得起沃达丰对华为的信任。

沃达丰是英国一家跨国电信公司。就在上个月，英国电信表示，正在将华为设备从其现有的3G和4G移动业务的核心中移除，并且不会在其下一代5G网络核心部分中使用华为设备。