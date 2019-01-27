印尼华裔富商黄奕聪逝世

（早报讯）印度尼西亚华裔富商黄奕聪周六晚上在雅加达的家中逝世，享年98岁。

黄奕聪于1923年在中国福建泉州的偏僻农村出世，七岁随着母亲到印尼与父亲团聚。他15岁开始经营椰油和棕油生意，并于1962年在雅加达创办经营进出口贸易的“金光公司”。

后来，金光集团和林绍良的三林集团合股筹建“比摩利”椰油炼制厂。到了80年代初，“比摩利”已成为印尼最大的食用油工厂，黄奕聪也被称为“食油大王”。

黄奕聪紧接着加速发展棕榈种植业和棕油加工业的投资和发展，还进军纸业成为“纸业大王”。到了80年代末，纸业的收入占集团总收入的三分之一以上，改写了集团食油业为主业的格局，并使印尼从一个纸张纸品90%靠进口的国家，变成大量出口浆纸的国家。

到了90年代，他的事业帝国共涉及制浆造纸、金融、农业及食品加工和房地产四大主导产业。综合外电报道，黄奕聪身价达94亿美元（约128亿新元），在印尼富豪榜排名第四，其集团如今在印尼雇用38万名职员。

黄奕聪育有六男二女，他在1991年中宣布自己退居第二线，指定长子黄志源为金光集团首席接班人。

三子黄鹏年毕业于新加坡南洋大学工商管理系，黄奕聪在1982年收购接办印尼国际银行后，就委任他为银行董事经理，统筹兼顾集团所属的银行金融、租赁和保险等公司。

四子黄祥年主要负责纸浆和造纸业务，五子黄柏年主管集团的房地产及酒店业，六子黄荣年则掌管集团的种植业、食油生产和经营。

自称是“家中独行侠”的儿子黄鸿年已是新加坡公民，在香港、新加坡和中国商场纵横多年，另创自己的事业。