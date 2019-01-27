与阿兹敏东铁论不同调 林冠英：是针对的时间点 不是内容

（早报讯）针对经济事务部长阿兹敏昨日证实，马国政府已终止东海岸铁路计划合约，财政部长林冠英今天澄清，他昨日针对的不是阿兹敏的言论内容，而是对方发表言论的时间点。

他说，由于东铁涉及与中国交通建设股份有限公司签署的合约，课题敏感，应该等待下周由财政部发表的书面文告为准。

他今日上午出席槟城数码图书馆开幕仪式后，在记者会上这么表示。

询及财政部下周对东铁发表的文告内容是否会出现变动时，林冠英促请媒体耐心等候下周的财政部书面文告，并再次强调他针对的是阿兹敏对东铁发言的时间点，不是内容。