新研究：基因影响胖瘦

（早报讯）当我们看到一个很胖的人时，可能很容易把他与贪吃及懒惰等生活方式联系起来。但英国一项新研究表明，在控制体重方面，基因也起到较为重要的作用。

高热量食品和久坐不动是近些年来全球肥胖率上升的重要驱动因素。但同样是吃得多、不爱动，有些人越来越胖，有些人却依然苗条。英国剑桥大学与桑格研究所学者领衔的研究团队证实了许多人长久以来的猜想：瘦人在保持苗条体型方面具有遗传优势。

研究人员在新一期美国《科学公共图书馆·遗传学》杂志上发表论文说，他们分析了1.4万名志愿者的基因信息，试图寻找肥瘦背后的基因奥秘。这项研究将偏瘦人群也考虑在内。参与基因分析的志愿者中，1622人是体型偏瘦的健康人，1985人严重肥胖，其余大约1万人体重正常。

研究人员不仅找到了一些已知的肥胖相关基因，还发现了一些新的严重肥胖相关基因和健康瘦体型相关基因。综合这些基因的作用，他们开发出了一套关于胖瘦遗传风险的评分体系，结果发现，偏瘦人群的评分普遍较低，而肥胖人群的评分较高。

领导研究的剑桥大学教授法鲁基说，这项工作首次表明，健康的瘦人之所以较瘦，不一定是因为他们的生活方式更健康，而是他们没有那么多增加肥胖风险的基因负担。

法鲁基说：“人们很容易匆忙做出判断，去批评那些身体超重的人。但科学表明情况要复杂得多。我们对自身体重的控制能力可能比我们认为的小。”

研究人员还发现，一些基因突变在偏瘦人群中较为常见。进一步研究这些基因，可能有助找到保持苗条体型的新方法。