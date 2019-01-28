委内瑞拉强烈谴责欧盟要求其限期举行总统选举

（早报讯）委内瑞拉强烈谴责欧盟要求委方限期重新进行总统选举的行为。

欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼26日在一份声明中呼吁委内瑞拉“在几天内”宣布重新举行总统选举，否则将承认委议会主席瓜伊多的“临时总统”身份合法。法国、英国、德国、西班牙、葡萄牙和荷兰26日也向委内瑞拉政府施压，要求委内瑞拉在8天内重新选举总统，否则将承认瓜伊多为“临时总统”。

新华社报道，委内瑞拉外交部27日发表声明，指责欧盟加入由美国政府精心策划的政变计划中，甚至给委方下最后通牒，“这完全属于帝国主义行为”。声明说，欧盟没有勇气承受美国的压力，最终成为美国的卫星国。

声明说委内瑞拉总统大选的程序和结果完全合法，强调委内瑞拉政府的合法性不受外国政府的判断影响，欧盟对委提出的要求“不会产生任何效果”。声明要求欧盟立即摒弃挑衅态度，采取对委尊重和平衡的立场，防止可能引起暴力和宪法秩序遭到破坏的后果。

声明最后重申，委内瑞拉愿意与欧盟国家在互相尊重的基础上保持合作关系，共同发展。

委内瑞拉总统马杜罗在去年5月的总统选举中以67.8%的得票率赢得连任，本月10日宣誓就职。反对派不承认选举结果，声称马杜罗第二届任期“不合法”。委内瑞拉议会主席瓜伊多23日宣称就任“临时总统”，美国随即承认瓜伊多为“临时总统”。