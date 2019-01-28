新研究：林火和伐木对森林土壤破坏远比想象严重

（早报讯）澳大利亚一项新研究发现，林火和伐木对森林土壤造成的伤害需要几十年才能恢复，远比以前认为的时间要长。

澳洲国立大学研究人员近日在英国《自然·地球科学》杂志上发表论文说，森林土壤遭破坏后恢复的时间非常漫长，遭林火破坏后恢复时间多达80年，遭伐木破坏后恢复时间至少30年。

该大学教授林登迈尔等人在一份声明中说，他们原本认为，森林土壤在经历林火和伐木等破坏后，“顶多需要10年到15年的时间就能恢复”。但新研究显示，此类破坏对森林土壤产生了“难以置信的持久影响”，有可能影响植物群落和生态系统功能。

研究人员分析了澳洲维多利亚州81处森林729个土壤样本后得出上述结论，这些地点的森林历史上曾遭受过不同类型的破坏。研究人员说，林火会使森林土壤温度上升到500摄氏度以上，从而破坏掉土壤中的一些营养成分。伐木会导致森林地表直接暴露在阳光下，引起土壤结构改变，造成一些关键性营养成分流失。这种土壤营养成分流失情况在经历过多次山火和伐木的地区更为严重。

林登迈尔告诉新华社，林火和伐木不仅会破坏森林土壤，也会增加大气碳排放量。而皆伐，即不加区分地砍光一个区域内所有树木的方式，对森林土壤的破坏最为严重，应尽量避免。