纳吉爆料指林冠英已签信废东铁

（早报讯）马来西亚前首相纳吉爆料指财政部长林冠英早就签署了终止东海岸铁路项目的正式公函，让这个近来纷纷扰扰的议题瞬间升温。当局尚未核实这封公函。

纳吉今天下午四时左右在面簿转载一封据称由林冠英签名的公函。在这封志期1月18日的公函中，林冠英通知财政部属下政联公司马来西亚铁路衔接有限公司（MRL，马铁）总裁达维斯，政府已决定终止东海岸铁路项目（东铁、ECRL）并立即生效。东铁由马铁拥有，并由中国交通建设公司（中国交建、CCCC）承建。

根据相关公函，财政部要达维斯将政府终止东铁的决定通知中国交建，以及中国进出口银行及其他融资机构。财政部也要达维斯立即采取必要措施，让终止东铁的进程顺利并确保政府利益。

纳吉表示，林冠英等希盟部长在这个议题不要遮遮掩掩和拐弯抹角。“一下子说终止，一下子说并未终止。一下子又说不确定是否终止。是谁在十天前签署终止信件？”纳吉说，若东铁项目已正式终止并已发出相关公函，希盟政府何不直接承认。“难道他们终止的是香港东铁计划？”

纳吉转载的上述公函，最早是由网民Ab Jalil Backer今天下午三时左右发布的。分析员认为，他们公布及转发这份公函，很可能抵触“1972年官方机密法令”。