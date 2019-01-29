寒流猛袭美国中西部 恐迎来“致命低温”

（早报讯）强劲的北极寒流将袭击美国，美国中西部当地时间28日笼罩在暴风雪中，学校和商家纷纷关闭，数以百万计居民面临可能破纪录的危险低温。

中新网引述外媒报道说，报道称，美国中西部30日将达到自上世纪九十年代中期以来的最低温。29日晚间至30日白天，芝加哥可能会降至零下29摄氏度甚至更低，最低可达零下48摄氏度。

有气象学家形容，一整代人都没见芝加哥如此冷的天气。这是自上世纪八十年代中期以来芝加哥温度首次降到零下30摄氏度以下。

预计30日早晨全美接近四分之一的地区的气温都会达到零下。受到影响的居民会达到5000多万。爱荷华州德梅因市的国家天气服务中心发出警告说：“这是我们大多数人经历的最冷的天气，如果外出，请尽量避免深呼吸以及尽量减少说话。”

据报道，美国俄亥俄山谷的西部地区可能会迎来暴风雪，风速可达每小时40英里。从29日至30日，五大湖区一直延伸到新英格兰都可能迎来降雪。

从29日早晨至2月1日早晨，“危险甚至致命的冷空气”将会袭击爱荷华州。30日冷风将会达到最低温度，该州北部可能会在零下43摄氏度到零下48摄氏度之间。爱荷华州的一些地区由于低温，校车无法开动，学校可能会停课。