60%贪污投报涉公共服务 马国政府采购贪污最严重

（早报讯）马来西亚反贪污委员会（2013年至2018）所接获的每10项投报中，就有6项是涉及公共服务领域的投报，而涉及私人领域的贪污投报只占17.06%。

“透视大马”报道，马国的国家反贪污蓝图报告说，反贪会所接获的投报中，有42.8%是有关政府采购、23.9%涉及执法人员及8.6%涉及执照与准证。

其他的投报还包括税务（8.1%）、行政（13.4%）、商业与工业（1.2%）及司法（0.9%）。

马国首相马哈迪今天（29日）为2019年至2023年反贪污蓝图主持推介仪式。他指出，公共服务领域已被鉴定为反贪最脆弱的领域。其他会吸引贪污行为的高风险领域还包括政治人物、公共采购、法律及司法、执法与企业管理。

根椐反贪会的分折，造成贪污的原因包括：行政弱点（36.43%）、利益冲突（33.12%）、脆弱的内部控制（18.97%）及缺乏透明度（6.45%）。

至于打击贪污的困难则来自对国家行政及财政管理的政治干预、缺乏政治意愿、独立及公正的执法机构及对 贪污罪行的惩罚不够严厉。

这项涉及1009人的民调显示，在2016年有高达23%的马国人承认曾经行贿。