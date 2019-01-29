马哈迪：东铁将让国家一贫如洗

（早报讯）马来西亚首相马哈迪说，政府若继续落实东海岸铁路项目将导致国家贫困。他了解取消这个项目需要赔偿，但赔偿金额比总成本1000亿令吉（约330亿新元）来得低。不过马哈迪仍不愿表明当局是否已终止这个项目。

马哈迪今天（1月29日）推介《2019年至2023年国家反贪大蓝图》后在记者会受询时表示，东海岸铁路项目（东铁、ECRL）耗资庞大，政府终止这个项目并非为了打击中国或故意违约，而是为了削减无法承担的巨额开销。

马哈迪说：“我们债台高筑，因此必须削减前政府决定的一些开销，这不意味着我们不履行合约，但我们真的无法承受（巨额债务）。”

他说：“这份合约可能花费超过1000亿令吉，这将让我们一贫如洗。我们正寻求各相关方理解。我们不想干扰或终止合约，但我们的财务状况确实非常吃紧。”

马哈迪表示，取消东铁后必须向中国方面支付的赔偿并不比东铁成本高。“我们需要应付巨额赔偿，但它不像我们未来30年需背负的债务那么庞大。”

至于财政部长林冠英与经济事务部长阿兹敏对东铁存废各说各话，马哈迪则拒绝确认当局是否已终止东铁项目。“财政部长（林冠英）将发出明确声明。部长有时在未有定案之前就宣布，我承认有时会发生错误，但我们将纠正。”

然而，林冠英今天受询时表示，他今天上午已与马哈迪会面商议东铁事务，马哈迪劝他暂时不要发布任何有关东铁的声明。他促请各方等候财政部的项目，他一旦准备好就会发布声明。媒体接着追问财政部何时将发布声明，林冠英表示：“我准备好就会通知你们。”