美科研人员尝试唤醒“机遇”号火星车

（早报讯）美国航天局喷气推进实验室说，科研人员正在向与地球失联的“机遇”号火星车传输一系列新指令，试图帮助火星车重新“上线”，与地球重建联系。这些新指令将在未来几周内传送至“机遇”号。

新华社报道，去年5月底，火星上刮起强烈尘暴，覆盖了火星表面的四分之一。“机遇”号的太阳能电池板无法接收到足够的光照，导致其进入休眠状态，与地球失联。它与地球的最近一次联络是去年6月10日。

“我们将继续使用多种技术手段来尝试联系火星车，”“机遇”号项目经理约翰·卡拉斯说，“去年9月以来，我们一直在向‘机遇’号传送相关指令，这次在此基础上增加了新的指令。”

新指令主要针对几种可能的故障，包括负责通信的无线电模块出现故障，为“机遇”号计算机提供时间的内部时钟出现问题等。新指令将尝试把“机遇”号通信模块切换到备用装置，重置时钟，以及通过超高频段获得回应信号。

按计划，如果这些新指令得到了回应，团队将尝试对“机遇”号进行恢复。如果没有回应，团队将商讨下一步方案。

据介绍，过去7个月里，地面团队600多次尝试联系“机遇”号，但随着时间的推移，希望也越来越渺茫。虽然目前的火星风可以清除“机遇”号电池板上妨碍其充电的沙尘，但在即将到来的冬季，低温可能会对“机遇”号的电池组、内部电路、计算机系统等造成不可恢复的伤害。

“机遇”号于2004年1月登陆火星，设计工作寿命仅3个月，但实际工作时间已远远超出预期。它在这颗红色星球上的总行驶里程已超过40公里，创造了人类探测器在外星的最长行驶距离纪录。