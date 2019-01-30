英国会通过修正案 要求移除边境保障措施

（早报讯） 英国议会29日晚间表决通过脱欧协议修正案，要求用替代方案取代爱尔兰边境保障措施（backstop），英国首相特雷莎·梅将再度前往布鲁塞尔，重启脱欧协议谈判。

资深保守党议员布雷迪（Graham Brady）提出修正案，呼吁移除爱尔兰边境保障措施，以“替代安排”取代。这是议会表决七项修正案中的最后一项，最后以317票支持、301票反对，仅16票差距惊险通过。

台湾中央通讯社报道，特雷莎·梅在事前持续呼吁议员支持这项修正案，让她能取得授权，回去布鲁塞尔寻求和欧盟重启脱欧谈判，针对有重大争议的爱尔兰边境保障措施做出“重大且有法律效力的改变“。

特雷莎·梅在表决结果出炉后说，两个星期前，议员以432票反对、202票支持，否决她的脱欧协议，但29日晚的结果显示，只要改变边境保障措施这一部分，议员就愿意支持脱欧协议，清楚显示确实有办法在国会取得足够优势，让英国可以有协议离开欧盟。

最重要的任务是让爱尔兰边境后备计划改头换面。这一直是脱欧协议中最有争议的部分，欧盟一再警告称不会就此重新谈判。彭博社报道，特雷莎·梅预计将在几天内重返布鲁塞尔开始她的工作，并且她的政治对手、工党领袖科尔宾已同意与她举行会议，讨论谈判问题。

在英国议会投票后几分钟，欧盟发言人表示，欧盟不会重新谈判这项协议，只会考虑修改政治声明（一份解决贸易和未来关系的非约束性文件）。这包括拒绝英国成为欧盟关税同盟的一部分或接受人口自由流动等。

发言人补充说，欧盟已准备考虑延后3月29日的脱欧日期。