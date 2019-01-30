美国国家情报总监：朝鲜不太可能放弃核武器

（早报讯）美国最高情报官员认为，即使总统特朗普相信自己可以说服金正恩解除核武装，朝鲜也不太可能放弃其核能力。

在特朗普准备第二次会见金正恩之际，美国国家情报总监柯茨（Dan Coats）周二向参议院情报委员会提交的一份报告称，“我们看到（朝鲜的）活动依然不符合完全无核化。”

彭博社引述柯茨说，情报界“继续认为朝鲜不可能完全放弃其大规模杀伤性武器库存、投放系统和生产能力。”他说，“朝鲜领导人认为核武器对政权生存至关重要。”

除了朝鲜之外，柯茨在情报界的年度“全球威胁评估”书面摘要中写道，随着中国和俄罗斯更激烈地与美国竞争，而且他们的利益趋同，美国国家安全面临的威胁在未来一年将“扩大和多样化”。

他还提到，在特朗普“美国优先”政策下，美国与盟国关系紧张。

柯茨说，美国的一些盟友和合作伙伴感觉美国安全和贸易政策变化，正在寻求更加独立于华盛顿之外，并在寻求他们自己的新伙伴关系。

柯茨还强调了网络安全威胁。他说，中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜越来越多地利用网络行动威胁思想和机器，以窃取信息、影响美国国民或破坏关键基础设施。

他表示，莫斯科正在准备网络攻击能力，令其可以在危机期间干扰或破坏美国民用和军用基础设施，伊朗和朝鲜对美国政府和公司也构成越来越大的威胁。

他预测对美国选举的干扰将会继续并可能升级，“我们的敌手和战略对手可能已经将2020年美国大选视为推进其利益的机会。”