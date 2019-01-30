涉通俄門遭控七罪 特朗普前顾问斯通不认罪

（早报讯）美国特别检察官穆勒调查俄罗斯是否干预2016年美国大选及特朗普阵营是否与俄共谋，25日公布大陪审团起诉书，特朗普前长期顾问斯通被控供述不实等七项罪名，他29日出庭时坚决不认罪。

涉嫌在大选期间接触维基解密（WikiLeaks）的罗杰·斯通（Roger Stone）被控对国会供述不实、干扰证人和妨碍审理程序等罪名。维基解密公布俄罗斯骇客窃取民主党候选人希拉莉阵营的资料，重创希拉莉选情，成为特朗普胜选的功臣之一。

台湾中央通讯社报道，66岁的共和党资深顾问斯通以“卑鄙政治骗子”的封号为傲，他在华府联邦法院露面时坚不认罪。

斯通被捕后，成了穆勒“通俄门”调查第六名遭起诉的特朗普竞选幕僚。

特朗普一再否认曾与莫斯科当局共谋，痛批前联邦调查局（FBI）局长穆勒的调查是“政治猎巫”。

斯通在寒冷的冬日早晨抵达法院接受传讯，若干示威者高呼“把他关起来”。其中一人挥舞著俄罗斯国旗，其他人高举写著“卑鄙叛徒”的标语。

一名支持斯通的示威者则展示海报，呼吁民众捐助“捍卫斯通基金”（Stone Defense Fund）。

斯通与特朗普的关系可追溯至1979年，亿万地产大亨特朗普2015年宣布角逐总统大位时，斯通就是元老级幕僚之一。

穆勒2017年5月展开通俄门调查，美国代理司法部长惠特克（Matthew Whitaker）29日说，调查已接近尾声。