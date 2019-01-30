泰国将推出新版电子落地签证系统 方便游客

（早报讯）泰国将于2月14日向包括中国在内的21个国家和地区游客推出全新电子落地签证系统，以解决旧系统存在的问题，更好地服务游客。

泰国移民局在2018年11月开通了电子落地签证系统，但不少用户反映该系统存在收取签证手续费后拒签、便利性不足等问题。为此，移民局与合作伙伴开发了新的电子落地签系统。

泰国移民局局长素拉切29日在曼谷素万那普机场举行的新闻发布会上说，新版系统不会再出现收取手续费后又拒签的情况，移民局今后会先检查游客提交的资料再进行收费。此外，新系统将简化签证申请者提交资料手续，提升签证审批效率。

中国新闻社引述他说，新版电子落地签系统上线后，由曼谷廊曼机场、素万那普机场、普吉机场、清迈机场入境泰国的旅客可在距出发72小时前登录网站申请电子落地签，在填写相关资料并支付手续费后，将收到泰国移民局批准的电子落地签码。同时，该系统还可提供加急电子落地签服务。

旅游业是泰国的支柱产业之一。2018年，访问泰国的外国游客逾3800万人次，较2017年增长7.5%。其中中国游客达1000万人次以上，创历史新高。

泰国副首相兼国防部长巴逸、泰国旅游和体育部长威拉萨、交通部长阿空等出席了发布会。