世行行长接棒人 美国副财长马尔帕斯据称是最终人选

（早报讯）据知情人士称，美国总统特朗普的忠实支持者、财政部负责国际事务的副部长大为·马尔帕斯（David Malpass）是总统挑选的世界银行下一任行长的最终人选。

彭博社报道，特朗普仍在为这一职务面试候选人，但白宫已经考虑的其他几个人现在被认为不太可能赢得特朗普的推荐，除非他改变主意。知情人士称，他们包括海外私人投资公司负责人Ray Washburne，美国国际开发署负责人Mark Green，前美国财政部高级官员Robert Kimmitt以及百事可乐董事长Indra Nooyi。

世界银行执行董事会负责新行长的挑选，已经邀请成员国在2月7日至3月14日期间提名候选人。两位知情人士称，只要特朗普挑选一位可信的人士，美国以外的成员国似乎没有兴趣对此发起挑战。世界银行通常由美国人领导。

马尔帕斯所在的财政部部门通常负责管理美国任命世界银行行长的程序，他曾公开主张世界银行应削减对该行最大借款国之一中国的贷款。一位财政部发言人表示，美国为世界银行行长职位寻找人选的委员会由财政部长努钦，他的幕僚长Eli Miller和伊万卡·特朗普领导，Malpass没有参与。

白宫新闻办公室不予发表评论。世界银行在上一财政年度承诺向新兴市场和发展中国家提供近640亿美元（866.30亿新元）的贷款。