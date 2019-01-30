美国政府批准对日出售陆基宙斯盾系统

（早报讯）美国政府29日批准出售两套日本政府决定引进的陆上部署型导弹拦截系统“陆基宙斯盾系统”，并通知国会。据美国政府相关人士透露，出售估价包括相关费用在内合计为21.5亿美元（29.10亿新元）。日本政府选定的部署候选地秋田、山口两县当地的反对根深蒂固，能否获得理解成为焦点。

日本共同社报道，日本政府力争为加强导弹防御体系开展的装备引进工作相关手续已取得进展。预计美国国会批准后将正式决定出售。日方打算同步展开旨在实现部署的日美具体谈判及与当地的协调工作。

美国政府就批准出售一事表示：“通过提升作为亚太地区稳定与经济发展原动力的主要盟国的安全保障，将为美国的外交政策和安保作出贡献。”

日本防卫省已在2019年度预算案中列入了1757亿日元（21.78亿新元）作为部分购置经费。该系统力争2023年度启用，陆上自卫队新屋演习场（秋田市）和Mutsumi演习场（山口县萩市、阿武町）获选为部署候选地。

日本政府就引进“陆基宙斯盾”（Aegis Ashore）反导弹系统给的理由是应对朝鲜的弹道导弹，但俄罗斯将其视为美国导弹防御网的一部分，对此表示关切。

陆基宙斯盾与宙斯盾舰一样，是在大气层外拦截导弹的系统。根据计划将搭载日美共同开发的改良型拦截导弹“SM3 BLOCK 2A”，据称两套系统可覆盖日本全境。