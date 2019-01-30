文在寅女儿全家移居海外 在野党要求解释

（早报讯）据韩国媒体报道，韩国第一大在野党自由韩国党29日就文在寅总统女儿文多惠一家出售住宅、移居海外的疑惑，公开了文多惠上小学的儿子的学籍资料，并要求青瓦台作出解释。

对此，青瓦台立即反驳称其为“散佈虚假事实”，并抨击“这是厚颜无耻的行为。”

韩国《东亚日报》30日在政治版指出，自由韩国党国会议员郭尚道29日表示：“文多惠的丈夫徐某，去年3月从游戏公司辞职后，4月将首尔钟路区九基洞的别墅赠与文多惠，文多惠在三个月后急忙将其出售，随后与丈夫和儿子一起移居亚细安某个国家。”郭尚道公开的资料中包含了文多惠的儿子转学到东南亚某国家学校的内容。

台湾中央通讯社引述报道说，郭尚道还提到：“坊间流传著徐氏曾就职的公司得到政府支援200亿韩元（2400万新元），其中30亿韩元被贪污、挪用等非法执行的传闻。”自由韩国党要求青瓦台公开为文多惠一家派遣到海外的总统警卫人员预算和别墅出售的资料。

报道称，对此，青瓦台发言人金宜谦发表书面资料批评说：“这是利用国会议员的职位，针对总统家属散佈毫无根据的诬陷性虚假事实。”他还说：“关于房地产赠与、买卖过程及海外滞留，不存在任何非法行为。可以明确表示，这不是因为经济状况和出于子女教育目的而移居海外。”

金宜谦接著说：“获得和公开学籍档是侵犯个人资讯的行为，在政治斗争中连小学生也拉进来是厚颜无耻的行为。确认事情的原委后，将採取相应措施。”