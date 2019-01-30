委内瑞拉对付瓜伊多 美国警告“后果严重”

（早报讯）委内瑞拉政府周二反击自行宣布担任临时总统的瓜伊多（Juan Guaido），禁止其出国并冻结其银行账户。美国政府警告此举可能带来“后果”，之前美国已经对该国实行石油制裁。

美国在周一宣布对委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）进行全面制裁，委内瑞拉总统马杜罗指出，这意味着该公司可能无法向北美买家履行合约。

路透社报道，美国的制裁是迄今为止最为强烈的措施，旨在将马杜罗赶下台。56岁的马杜罗曾是工会领导人，近几年来他执政期间国内经济陷于崩溃，数以百万计委内瑞拉人纷纷出逃。

美国的制裁举措引发全球油价上涨，中国和俄罗斯表示不满，瓜伊多也面临他上周宣布自任总统以来的第一波严厉反击。

最高法院批准了委内瑞拉总检察长塔雷克·萨博（Tarek Saab）的请求，就瓜伊多帮助外国干涉委内瑞拉内部事务的指控展开初步调查。法院对瓜伊多宣布旅行禁令并冻结其银行账户。

除非有最高法院的命令，否则身为国会议长的瓜伊多享有司法豁免权。但由32名成员组成的最高法院效忠于马杜罗，迅速采取行动展开调查。

美国国家安全顾问博顿在推文回应有关稍早委内瑞拉总检察长计划时警告，“那些试图破坏民主和伤害瓜伊多的人将招致严重后果”。其推文把萨博说成是“不合法的前委内瑞拉总检察长”。

瓜伊多周二表示，他不会低估遭关押的威胁，相信这不是“什么新鲜事”。委内瑞拉许多反对派领导人都曾遭到监禁。

多数专家认为，马杜罗唯有失去势力强大的军方的支持，那些针对他的制裁和其他措施才可能逼他下台；但到目前为止，军方基本上还是效忠于由前总统查维斯创立的左派执政党。

美国国务院周二称，已批准瓜伊多支配由委内瑞拉政府和央行在美国担保的银行帐户下的资产。

委内瑞拉石油部长暨PDVSA负责人克韦多周二称，PDVSA不会容许瓜伊多掌管其美国炼油企业Citgo。这家企业是委内瑞拉主要的境外资产。