极地涡旋袭美国 芝加哥恐比南极洲还冷

（早报讯）极地涡旋29日侵袭美国，数千万人面临极地般刺骨寒风，多地可能出现危及生命的低温。芝加哥还可能出现比南极洲部分地区更冷的低温。

加拿大部分地区和美国中西部已感受到零下低温，现在这波冷气团开始往东岸移动。

这波强烈寒流来袭之前，美国中西部上周末的暴风雪带来30公分积雪，据报道目前至少有两个人丧命。

台湾中央通讯社引述伊利诺州州长普里茨克（JB Pritzker）说：“我们需要每个人尽自己的本分，确保你和你的家人都做好准备。”

公司行号宣布停班，学校停课，更有上百个航班取消。

从北达科他州到俄亥俄州等十多个州将遭遇一个世代来最低温。

美国国家气象局说：“近期记忆中最寒冷之一的北极气团正朝南侵袭，笼罩中西部地区北部，再扩散到东部大部分地区，全美三分之二地区冰封。”

“预期出现超低温、严寒和危及生命的冷空气，从中西部地区北部到五大湖（Great Lakes）和俄亥俄河谷（Ohio Valley），都有可能出现破纪录低温。”

气象局预测，中西部明天气温介于摄氏零下23到零下40度之间，风寒效应更会让明尼苏达州一个地区的体感温度下探摄氏零下53度。

美国第三大城芝加哥预期会比南极洲部分地区还冷。伊利诺伊州、密歇根州和威斯康星州当局都採取紧急措施因应酷寒。