科学家说部分化学元素可能在未来100年内“濒危”

（早报讯）联合国将2019年设为“化学元素周期表国际年”，以纪念化学元素周期表问世150周年。但欧洲化学学会近日发布的一张“扭曲”元素周期表显示，由于人类的过度使用，一些化学元素将在未来100年内面临从地球上消失的风险。

新华社报道，按照2016年修订的新版元素周期表，目前已知118种元素，其中90种自然存在，另28种由人工合成。总部设在布鲁塞尔的欧洲化学学会近日制作一张形状“扭曲”的元素周期表，尝试通过每种元素在周期表上所占面积等方式，展示出90种自然存在元素的稀缺程度。

这一周期表显示，作为地球上储量最丰富的元素，氧不会面临枯竭风险，但许多用于制造电脑和智能手机的元素有“濒危”风险。铟是其中之一，游离态的铟是一种银白色金属，用于制造手机和电脑的触屏等，但其在地壳中的分布少而稀散。

欧洲化学学会会长汉密尔顿说，如果人类按目前使用习惯，每隔几年就丢掉旧电脑和旧手机，铟可能很快面临枯竭问题。“仅在英国，人们每个月就要换掉100万部智能手机。如果我们按现有速度继续使用铟，它的储量只够再用20年。”

氦是宇宙中储量第二丰富的元素，但在地球上，由于人类放飞太多氦气球，剩下的氦可能只够再用几十年。

汉密尔顿说，磁共振成像仪和深海潜水通常循环使用氦气，但放飞的氦气球会把氦气直接释放到大气中，最终这些氦气将散逸到太空中，永远从地球上消失。