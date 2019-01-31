每月付20美元利诱 面簿涉监控青少年用户手机资料

（早报讯） 社交网面簿（Facebook）继去年卷入泄密风波后，周三被揭从2016年起针对13至35岁的年轻用户，以每月20美元（约27新元）“利诱”他们安装VPN应用程式，之后面簿可无限制地进入用户的装置。

面簿承认有关计划目的是收集用户的使用习惯，并关闭该应用程式的iOS版本；Android版本则可继续使用。

据科技网志TechCrunch报道，面簿从三年前起静俏俏地在Snapchat和Instagram发放研究计划的广告，寻求愿意安装名为“Facebook Research”应用程式的用户。该应用程式并非通过App Store下载，而是在一个名为“Facebook Study”的网页下载，并要求用户信任面簿的凭证。

面簿可截取参加者手机上的个人讯息、照片、电邮、数据用量、搜寻纪录，甚至要求他们提供购物网站亚马逊的购买记录。

英国广播公司（BBC）指出，参加者会被要求同意不向第三方透露任何有关这项计划的资讯。TechCrunch指，上述应用程式与面簿去年被苹果公司禁止的“Onavo Project”相似；后者传被指违反苹果用户私隐政策而遭剔除。

面簿发声明证实这项计划，目的是收集用户的使用习惯，强调所有参加者都同意有关条款，也合乎苹果的政策，但否认通过社交媒体上的广告，吸引13至17岁用户参与。面簿将关闭应用程式的iOS版本。

苹果则回应指面簿此举不符规定，已禁止其Research应用程式。