彭亨苏丹宣誓就任国家元首

（早报讯）彭亨苏丹阿都拉今天在国家王宫宣誓就任马来西亚第16任国家元首，霹雳苏丹纳兹林沙则宣誓就任副元首。

阿都拉今年59岁，纳兹林沙今年62岁。他们在森美兰、雪兰莪、玻璃市、登嘉楼、吉打和柔佛的马来统治者面前宣读誓词并签署宣誓书。宣誓书随后由登嘉楼苏丹米占和玻璃市拉惹赛西拉祖丁代表见证典礼的马来统治者签署。

阿都拉接着签署第16任元首和副元首就任书。首相马哈迪随即宣读就任书内容，宣告阿都拉按宪法正式成为新任国家元首。

出席宣誓典礼者除了各州统治者，还包括彭亨王储及摄政王哈沙纳、吉兰丹王储法依兹布特拉、马六甲、槟城、沙巴和砂拉越的州元首，联邦法院首席大法官里察马拉尊、总检察长汤米托马斯、武装部队总司令祖基菲里、警察总长莫哈末弗兹、下议院议长阿里夫、上议院主席维尼斯瓦兰和政府首席秘书依斯迈。

阿都拉接任国家元首的过程相当特别。吉兰丹苏丹莫哈末五世本月6日突然辞任元首，成为马来西亚首位任内退位的元首。

莫哈末五世退位后，彭亨王室理事会本月13日宣布，88岁的原任苏丹阿末沙因健康欠佳而同意退位，并由阿都拉继位。西马各州统治者在世时宣布退位的情况十分罕见，阿末沙让位被视为替阿都拉接任最高元首铺路。

阿都拉本月15日宣誓接任彭亨苏丹之后，马来统治者理事会本月24日就开会推举他出任国家元首。他从宣誓就任彭亨苏丹到宣誓就任出任国家元首相隔不到一个月，这也是马来西亚史无前例的。

根据宪法，马来西亚国家元首由西马九州统治者轮任，其顺序为森美兰、雪兰莪、玻璃市、登嘉楼、吉打、吉兰丹、彭亨、柔佛，以及霹雳。