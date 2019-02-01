童贵旺给祖斯多200万美元 感谢踢爆一马案

（早报讯） The Edge媒体集团执行主席童贵旺给200万美元（约270万新元）予沙特石油前职员塞维尔祖斯多（Xavier Justo），以感谢祖斯多协助揭露一马公司全球金融弊案。

据The Edge网站报道，祖斯多昨晚偕同妻儿到The Edge媒体集团位于雪州灵市的办公室会晤童贵旺与集团执行长何启达。童贵旺称，若非祖斯多，一马公司弊案不会曝光。

他指出：“这是送给祖斯多的礼物，以感谢他对马来西亚的贡献，协助踢爆前朝政府的盗贼统治。”

童贵旺也感谢祖斯多与家人为此所作的牺牲。他说：“他在狱中时，其家人遭到骚扰与恐吓。没有人应遭遇像他所承受的一切……我也要补充，祖斯多向我证实，所谓他盗窃资讯的指控不属实。我的律师曾尝试联系沙特石油公司，以厘清他们过去的指控，但他们选择不回应。”

祖斯多接领200万美元后也感谢童贵旺，他表示这笔钱将协助他一家重展新生活。

祖斯多可说是一马公司丑闻爆发的关键源头。他于2015年初把沙特石油与一马公司交易的机密文件交给《砂拉越报告》与The Edge媒体集团，才打开“潘多拉盒子”，各个弊端逐一曝光。

2015年6月，祖斯多因涉嫌敲诈勒索沙特石油，而在泰国被捕及检控。泰国法庭于同年8月宣判祖斯多罪成入狱三年。