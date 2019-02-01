日本一周流感患者报告数创新高

（早报讯） 日本厚生劳动省1日发布消息称，1月21日至27日一周内接报的每家医疗机构流感患者数为57.09人，超过去年冬季峰值的54.33人，创1999年开始统计以来的最高纪录。

据共同社报道，所有都道府县均达到超过30人的“警报级别”。70岁以上的入院患者超过一半，而零到9岁约占二成。各地还接连出现死亡病例报告。

全国共有8928所托儿所、幼儿园、小学及初高中全校、全年级或全班停课，较上周的6343所大幅增加。

厚劳省呼吁民众勤洗手，在咳嗽或打喷嚏时带好口罩，遵守“咳嗽礼仪”。