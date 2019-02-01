美国1月非农就业人数攀升30.4万 薪资增速减缓

（早报讯） 美国1月份非农就业人数表现超出所有分析师预期，薪资增幅降温，而政府停摆推高了失业率，暗示就业增长势头依然强劲，且美联储官员无需担忧出现严重的通胀压力。

美国劳工部周五发布的报告显示，1月份非农就业人数上升30万4000人，创近一年以来的最大涨幅，之前一个月下修为增长22万2000人。接受彭博调查的经济学家预期中值为增长16万5000人，去年12月的初值为增加31万2000人。

彭博社报道。1月份平均时薪环比仅上升0.1%，不及预期；同比上升3.2%，符合预期，但较去年12月上修后3.3%的增幅有所减缓。受到政府关门的影响，美国1月失业率升至4%，因临时解雇而导致失业的人数上升了175,000人，许多为联邦政府雇员。

此外，劳动参与率创出2013年以来的最高水平。此份就业报告暗示劳动力市场依然处于甜蜜期，而企业也在继续增聘雇员、上调薪资，美联储无需急于调整暂停加息的立场。决策者们本周暗示，即便经济已经大体符合充分就业的目标，但在通胀率加速之前，他们不会再度加息。

尽管政府停摆导致政府雇员被迫停职，令不确定性升温，并令经济活动承压，但雇佣和薪资的增长凸显了对劳动力的需求仍然富有韧性，消费支出仍旧获得支撑。与此同时，经济学家们也警告称，数据与往常相比可能存在更为严重的失真。