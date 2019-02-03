美国：俄若恢复遵守中导条约 美或重返

俄罗斯总统普京针对《中导条约》的声明进行评论后，美国方面2日回应称，如果俄罗斯重新遵守该条约，美国则会撤回有关停止履行自己义务的通知。

美国总统特朗普曾于本月1日宣布，美国将于昨天（2日）启动退出《中导条约》的程序。据俄新社报道，美国国务卿蓬佩奥表示，若俄罗斯不恢复全面执行该条约，它将在6个月后终止。

俄罗斯总统普京周六在电视直播他同外交与国防部长进行的会议上说：“美国一方已经宣布会暂停履行条约，因此我们也这么做。”

《中导条约》全称《苏联和美国消除中程和中短程导弹条约》，于1987年12月8日由美苏两国领导人签署。此条约规定两国不再保有、生产或试验射程为500公里至5500公里的陆基巡航导弹和弹道导弹。

普京在上述会议中也说，俄罗斯将开始研制新的导弹，包括高超音速武器，并告诫部长不要启动与华盛顿的任何裁减军备谈判。

美国国务院发言人告诉俄新社：“美国保留在六个月内撤回有关退出条约通知的权利，如果俄罗斯完全恢复遵守条约，且这一点可以核实，美方准备考虑条约相关问题。但如果俄罗斯的行为没有发生这种变化，我方退出协议的决定将继续有效，条约将停止其效力。”

发言人也重申，这是俄罗斯恢复遵守条约的”最后机会”，并称保留《中导条约》的责任“完全在俄罗斯”。